Киркорова заметили с сигаретой после новости о выписке из больницы

"Врушка!": получившего ожог Киркорова обвинили в обмане
Филипп Киркоров. Кадр: соцсети
Артиста считают лжецом

Поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова уличили в несоответствии между словами и поступками после выписки из больницы. В интернете появилось видео, где кумир миллионов запечатлен с сигаретой в руках, хотя ранее утверждалось, что он избавился от этой привычки.

Напомним, артист получил ожог во время выступления и проходил лечение в медицинском учреждении. Представители знаменитости и его друзья много рассказывали о сложном периоде восстановления. Так, Яна Рудковская упоминала, что певец ослаблен и страдает от пониженного иммунитета. Несмотря на это, после выписки он не стал полностью отменять рабочие мероприятия, хоть и сократил их количество.

Появление звезды на свежем видео вызвало бурные обсуждения. Подписчики обратили внимание на его внешний вид и манеру двигаться. Многие отметили, что он выглядит уставшим и старше своих лет.

Самые внимательные заметили, что артист не избавился от пагубной привычки. При этом ранее он пафосно утверждал, что близкий друг семьи Евгений Петросян помог ему бросить курить. В комментариях пользователи назвали артиста обманщиком, намекая на несостоятельность его заявлений.

"Филипп же рассказывал, что Петросян помог ему бросить курить. Врушка!" – пишут возмущенные люди.

Артист пока никак не отреагировал на критику в свой адрес.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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