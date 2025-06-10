Врач оценил состояние Киркорова словами "все очень плохо"

Публика с замиранием сердца следит за развитием событий

Поклонники с большой тревогой наблюдают за развитием ситуации вокруг Филиппа Киркорова, который более двух недель провел на больничной койке после ожога, полученного на концерте в Петербурге. По слухам, у исполнителя хита "Зайка моя" начался некроз.

Когда любимец россиян появился на мероприятии Муз-ТВ, зрители были поражены его внешним видом: певец выглядел сильно ослабленным, и даже обычный выход из автомобиля дался ему с трудом. Однако официальные представители звезды уверяют, что никаких серьезных поводов для беспокойства нет.

Тем временем в информационном пространстве появились любопытные данные. Так, журналистам удалось поговорить с врачами, знакомыми с медицинской картой исполнителя, и они предоставили неутешительные сведения.

Медики рассказали, что артист еще очень слаб, а версии о том, что у него осложнения после ожога – всего лишь "сказка для публики". Один из врачей подчеркнул, что настоящая причина недомогания куда серьезнее, но вдаваться в подробности не стал. Он добавил, что хорошо будет, если исполнитель оклемается хотя бы к осени. Доктор оценил состояние звезды словами "все очень плохо".

По словам специалиста, даже если артист решится вернуться на сцену, выступать он сможет лишь после серьезного медикаментозного вмешательства – без обезболивающих с этой задачей звезде не справиться. О том, находится ли поп-король дома или все еще под наблюдением докторов в больнице, данных нет.

К слову, ранее появилась информация о риске ампутации руки у певца.