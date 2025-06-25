Странное поведение Киркорова на публике встревожило россиян

Люди опасаются, что знаменитости становится хуже

После серьезных проблем со здоровьем поведение Филиппа Киркорова вызывает много вопросов у публики. Например, его недавний визит на концерт Димы Билана и странные облизывания пальцев у Бузовой встревожили россиян. Но еще больше люди забеспокоились после того, как увидели видео с дня рождения Анны Асти.

На кадрах, опубликованных в Сети, артист выглядит странно – многим показалось, что он не до конца отдает себе отчет в том, где именно находится из-за своего крайне болезненного состояния. Некоторые полагают, что по светским раутам его намеренно водят друзья, чтобы знаменитость не скучал во время своего лечения.

"Невооруженным взглядом видно, что он не запомнит день рождения Асти. Если вообще понимает, где находится",

"Артист едва держался на ногах, выглядел уставшим и отрешенным. Заметна слабость, замедленные движения и отсутствие эмоций",

"Он всегда таким живчиком был, с огоньком в глазах. А сейчас как-то потух, угас",

"Филипп Киркоров с трудом вывозит все эти рауты. Еле ходит, забывается, скрывает боль", – пишут в интернете.

Сам Киркоров не комментирует свое состояние, хотя знакомые говорят, что оно оставляет желать лучшего. По их словам, поклонникам нужно молиться о здоровье артиста.

Ранее Филипп впервые показал перевязанную руку, которая и стала причиной его затяжной болезни.