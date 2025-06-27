Филипп Киркоров выступил с громким политическим заявлением

Несмотря на тяжелое состояние, артист записал важное обращение к армянским властям

Российский артист болгаро-армянского происхождения Филипп Киркоров опубликовал на своей странице новое видео, в котором выступил с громким политическим заявлением относительно массовых задержаний оппозиционеров в Армении. Певец выступил в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна, который сейчас находится за решеткой, и против гонений на Армянскую апостольскую церковь.

"Мой добрый друг, Самвел Карапетян, который выразил свои опасения, связанные с гонениями на представителей древнейшей церкви, Армянской апостольской церкви. И вот теперь наш друг брошен в казематы по совершенно абсурдным и надуманным обвинениям", – сказал Киркоров.

Он напомнил премьер-министру Николу Пашиняну, что одной из десяти церковных заповедей является лжесвидетельствование. Артист уверяет, что бизнесмен всегда с любовью относился к Армении, многократно вставал на защиту угнетенных на своей родине и поддерживал социально-значимые проекты в стране личным и финансовым участием.

Киркоров утверждает, что Карапетян никогда не хотел входить ни в один политический лагерь.

"Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей, прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению состояния прекрасной страны Армении, а не нападать на священнослужителей и почитаемых персон", – сказал знаменитость.

Напомним, армянские власти утверждают, что задержанные представители церкви и оппозиции подозреваются в попытке государственного переворота. Противостояние связано с давним противоборством Пашиняна и лидера движения "Священная борьба" Вазгена Галстаняна.