Голливудская звезда Шер жестко высмеяла Пашиняна в соцсетях

Голливудская звезда жестко высмеяла отвернувшегося от России Пашиняна
Фото: wikimedia.org
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Всемирно известная певица Шер опубликовала на своей странице видео с армянским премьером Николом Пашиняном, жестко высмеяв политика. Таким образом звезда армянского происхождения, вероятно, хотела продемонстрировать свою позицию по поводу массовых задержаний оппозиционеров в республике.

На кадрах, которые выставила Шер, премьер долго падает среди облаков и с криками бьется о различные слова: "куколд", "псих", "коррупционер", "вор" и "предатель".

"Я использую это видео с Пашиняном, чтобы успокоить нервы после тяжелого дня", – написала она.

Сейчас армянские силовики массово задерживают представителей оппозиции в республике, обвиняя их в попытке государственного переворота. По последним данным, было арестовано порядка 15 человек из-за подозрений в подготовке к терактам и захвату власти.

Политологи называют происходящее в Армении "чистками Пашиняна", указывая, что под статью попали представители пророссийской партии – так, по их мнению, премьер пытается порвать все отношения между страной и Россией, чтобы дальше двинуться в сторону евроинтеграции.

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