Ремонт в новой квартире Киркорова удивил россиян

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Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров решил похвастаться своей новой квартирой, но вместо восторга его жилье вызвало у россиян недоумение. Певец показал, как идет ремонт в апартаментах, которые он приобрел еще четыре года назад за миллиард рублей.
Пока сам он там не живет, так как в звездном жилище продолжается сложный дизайнерский ремонт. Артист признался, что хотел, чтобы обстановка отражала его характер и харизму. Но, по всей видимости, декораторы приняли задачу слишком буквально: одной из главных деталей стал витраж с лицом самого Киркорова.
Композиция напоминает игральную карту – певец изображен в роли бубнового короля с микрофоном в руке. Витраж был сделан вручную, и, по словам знаменитости, стоил полмиллиона рублей. Сам он остался доволен результатом и даже пошутил, что получилось очень похоже.
Но в интернете реакция оказалась совсем другой. Комментаторы не оценили задумку и назвали витраж кричащим проявлением безвкусицы. Некоторые сравнили его с цыганским убранством и удивились, что за дизайн вообще кто-то получил деньги.
Многие уверены: такая роскошная квартира заслуживала более сдержанного и элегантного оформления. В Сети появилось немало язвительных комментариев.
"Такую квартиру роскошную таких стремом испоганил"; "Это что еще за оторопь?"; "Нет вкуса у Филиппа, одна цыганщина", – пишут люди.
К слову, ранее появились последние подробности о здоровье Киркорова.
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