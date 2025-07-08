Ремонт в новой квартире Киркорова удивил россиян

Вероятно, артист рассчитывал на другой отклик

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров решил похвастаться своей новой квартирой, но вместо восторга его жилье вызвало у россиян недоумение. Певец показал, как идет ремонт в апартаментах, которые он приобрел еще четыре года назад за миллиард рублей.

Пока сам он там не живет, так как в звездном жилище продолжается сложный дизайнерский ремонт. Артист признался, что хотел, чтобы обстановка отражала его характер и харизму. Но, по всей видимости, декораторы приняли задачу слишком буквально: одной из главных деталей стал витраж с лицом самого Киркорова.

Композиция напоминает игральную карту – певец изображен в роли бубнового короля с микрофоном в руке. Витраж был сделан вручную, и, по словам знаменитости, стоил полмиллиона рублей. Сам он остался доволен результатом и даже пошутил, что получилось очень похоже.

Но в интернете реакция оказалась совсем другой. Комментаторы не оценили задумку и назвали витраж кричащим проявлением безвкусицы. Некоторые сравнили его с цыганским убранством и удивились, что за дизайн вообще кто-то получил деньги.

Многие уверены: такая роскошная квартира заслуживала более сдержанного и элегантного оформления. В Сети появилось немало язвительных комментариев.

"Такую квартиру роскошную таких стремом испоганил"; "Это что еще за оторопь?"; "Нет вкуса у Филиппа, одна цыганщина", – пишут люди.

К слову, ранее появились последние подробности о здоровье Киркорова.