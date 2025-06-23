Певец Матвеев призвал молиться за Киркорова

Многие говорят о том, что дела звезды плохи

В окружении поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова отреагировали на слухи о его здоровье, появившиеся после инцидента на апрельском концерте в Санкт-Петербурге. Певец Александр Матвеев, которого в медиа называют "внебрачным наследником" Бедроса Киркорова, заявил, что вся распространяемая информация – не более, чем выдумки. По его словам, сейчас артисту нужна не шумиха, а искренняя поддержка.

Матвеев отметил, что вокруг Киркорова снова стало много разговоров, и это, по его мнению, говорит лишь о том, что люди на самом деле скучают по певцу. Он считает, что даже те, кто критикует артиста, при его исчезновении начинают проявлять к нему еще больше внимания. Особо он подчеркнул, что ложные слухи распространяют в основном блогеры, а все происходящее лишь подчеркивает масштаб личности Киркорова.

В то же время певец призвал не спекулировать на теме здоровья артиста и заявил, что он сейчас в таком состоянии, что "ему нужны молитвы". Артист рассказал, что сам посетил один из соборов, где помолился перед иконой Божьей Матери и подал записку о здравии поп-короля.

Напомним, в середине весны во время шоу в Северной столице Филипп получил ожог из-за искр от пиротехники. Несмотря на травму, он продолжил выступление. Позже артист сообщил, что прошел лечение и уже готов к летним гастролям.

Кстати, недавно было сделано заявление о реальном диагнозе Киркорова.