Индонезийская полиция запустила проверку Гузеевой на мошенничество - СМИ

За Гузееву взялась полиция: проверяют на мошенничество
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Знаменитость оказалась в сложной ситуации

На Бали разгорается громкий скандал: в центре расследования оказалась российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева. В прессе появилась информация о том, что индонезийская полиция начала проверку звезды на возможную причастность к крупному делу о мошенничестве.

По данным следствия, вместе со знаменитостью в поле зрения правоохранителей попал строитель Сергей Домогацкий, чье имя уже фигурирует в многочисленных заявлениях от обманутых людей.

Его компания, по версии пострадавших, продавала виллы на Бали сразу нескольким покупателям, а некоторые объекты вовсе существовали лишь на бумаге. Общий ущерб оценивается примерно в 31 миллиард рупий – свыше 150 миллионов рублей.

Одной из потерпевших стала женщина, которая, поверив рекламе с участием известной телеведущей, вложила в строительство дома 200 тысяч долларов. Позднее, как утверждают СМИ, застройщик исчез с деньгами, инсценировав собственное похищение, сопровождавшееся побоями.

В полицию уже поступило более десяти заявлений от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. Шесть россиян официально обвинили бизнесмена в мошенничестве и указали, что именно Гузеева активно продвигала его проекты в своих социальных сетях.

Теперь полиция выясняет, могла ли актриса быть осведомлена о схеме, по которой действовал Домогацкий, или сама стала ее жертвой. Расследование продолжается, и не исключено, что дело может получить международный резонанс.

К слову, ранее на артистку подала в суд мать погибшего на фронте бойца.

Источник: Telegram-канал Mash • Требует проверки
