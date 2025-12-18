Ванга предрекла Путину переломный момент в судьбе: что произойдет с Россией в 2026 году

Фото: wikimedia.org
Нашу страну ждут глобальные перемены

Имя болгарской прорицательницы Ванги до сих пор вызывает бурный интерес у миллионов людей по всему миру. Ее слова, сказанные десятилетия назад, продолжают обсуждать и соотносить с современными событиями. Среди этих предсказаний особое место занимает 2026 год – период, который, по толкованиям, Ванга считала судьбоносным для России.

Исследователи ее наследия обращают внимание на то, что именно на этот год ясновидящая указывала как на момент глубоких перемен. Речь идет о переломе, после которого страна может выйти на новый этап своего развития.

Аналитики связывают эти слова с нынешней напряженной международной обстановкой и предполагают, что к 2026 году возможны сдвиги, способные изменить расстановку сил в мире и поставить точку в затянувшихся конфликтах.

Отдельно в этих интерпретациях упоминается роль действующего президента России. Считается, что именно в фигуре Владимира Путина Ванга видела укрепление государства и его позиций на мировой арене. По мнению сторонников подобных трактовок, в 2026 году Россия сможет отстоять свои интересы и добиться признания своей силы на международной арене.

Кроме политических и геополитических аспектов, в предсказаниях акцентируется внимание и на внутреннем состоянии общества. Говорится о важности духовного обновления, возвращения к базовым ценностям и внутреннему единству.

К слову, ранее Путину передали пугающее пророчество о затянувшемся конфликте.

Источник: Бриф24 ✓ Надежный источник
