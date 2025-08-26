Большие беды грозят России: рассекречено пророчество легендарного старца

Большие беды грозят России: рассекречено пророчество легендарного старца
Нестабильность в мире лишь усилится

Имя преподобного Серафима Саровского, одного из наиболее чтимых святых Русской православной церкви, тесно связано с предсказаниями, которые продолжают будоражить умы верующих и исследователей. Недавние толкования его духовного наследия вновь обратили внимание на судьбу России и этапы, которые ей предстоит пройти.

Настоятель храма в Сарове отец Дмитрий Ковалев пояснил, что пророчества святого можно условно разделить на три последовательных периода. Первый связан с очищением через большие беды и испытания, которые, как считают многие, уже нашли отражение в современной истории нашей страны.

Второй этап, согласно толкованиям, будет ознаменован появлением небесного знака. Его воспримут как свидетельство божественной поддержки и начала перемен, открывающих путь в новую эпоху.

Главным же моментом в пророчествах легендарного старца называют объединение народа. Это будут не политические альянсы, а духовная консолидация, основанная на вере, любви и служении своей Родине. Именно такое единство, по словам толкователей, сделает Россию по-настоящему сильной и значимой в мире.

К слову, ранее пророк-математик назвал имя последнего президента Соединенных Штатов Америки.

