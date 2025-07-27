Какие пророчества Джуны для России уже сбылись

Какие пророчества Джуны для России уже сбылись
Кадр видео НТВ
Знаменитость сделала несколько точных предсказаний

В 80-е годы Джуна считалась главным советским эзотериком. За годы своей жизни она сделала множество пророчеств, значительная часть из которых сбылась. Например, незадолго до смерти в 2015 году она предупреждала, что Россию ждут новые серьезные испытания.

Провидица говорила, что в будущем люди снова столкнутся с "советским дефицитом", только виноваты в нем будут внешние враги страны. При этом она указывала, что больнее всего кризис ударит по богатым, а простой народ сумеет выстоять. Также Джуна указывала, что ближайшие соседи попытаются ослабить Россию, но потерпят неудачу. Напротив, государство сплотится и станет только сильнее.

По словам эзотерика, будущее было связано с новым противостоянием между Москвой и Вашингтоном. В своих предсказаниях она отмечала, что оно будет недолгим – около трех лет. Джуна говорила, что по суди между странами возникнет война без крови, хотя не исключала возможных потерь.

На 2025 год провидица делала особый прогноз – она отмечала, что это будет период "расплаты", в который человечеству придется отвечать за ошибки, а россиянам придется пересмотреть свои ценности.

Источник: Вечерняя Москва

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