Экономист Бархота: развитие спортобъектов на Воробьевых горах повышает привлекательность Москвы

Накануне в этом районе был открыт Большой лыжный трамплин

Открытие Большого лыжного трамплина на Воробьевых горах стало важным шагом в развитии городской среды столицы. О запуске нового спортивного объекта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув, что сооружение фактически построили заново на месте устаревшего трамплина, возведенного более 70 лет назад.

"Сооружение оборудовано по лучшим мировым стандартам (…) Комплекс может одновременно принимать до 130 человек во время тренировок, а сам трамплин – до 20 спортсменов в смену", – рассказал Собянин.

Независимый экономист Андрей Бархота подчеркнул, что такие проекты имеют значение не только для спортивной сферы, но и для общего повышения комфорта городской среды. Он отметил, что Воробьевы горы обладают уникальной культурной, природной и ландшафтной конфигурацией и исторически являются точкой притяжения для москвичей и гостей столицы. Эксперт обратил особое внимание на то, что реконструкция и строительство спортивных объектов в этом районе усиливают туристическую и инвестиционную привлекательность Москвы.

Как сообщил мэр столицы, за последние годы на Воробьевых горах создана развитая инфраструктура для круглогодичного отдыха, а в перспективе планируется запуск новых объектов таких, как многофункциональная спортивная арена, детский парк развлечений, родельбан, павильон с амфитеатром на событийной площади и информационный центр. Это дополнительно укрепит значение Воробьевых гор как одного из ключевых общественных пространств столицы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об утверждении проекта планировки для создания высотного парка на месте монорельса.

"Для организации парка на месте Московского монорельса утвержден проект планировки территории, прилегающей к третьему Московскому центральному диаметру, участку от станции метрополитена "Тимирязевская" до Продольного проезда. Площадь территории в границах утверждения проекта планировки составляет 82,4 гектара, что даст основу для масштабной трансформации устаревшей инфраструктуры и формирования нового центра притяжения жителей и гостей столицы", – сообщил Ефимов.

Ефимов отметил, что в результате реорганизации трассы монорельса появится не имеющий аналогов в России круглогодичный парк на высоте шести метров. Его протяженность составит четыре километра, и он сформирует непрерывный прогулочный маршрут, связывающий Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН и Тимирязевский парк.