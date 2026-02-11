Шевчук обратился к россиянам за финансовой помощью

Некогда очень успешный артист стал попрошайкой

Сбежавший за границу музыкант Юрий Шевчук оказался в сложной ситуации. Судя по всему, артист испытывает серьезные проблемы с финансами. Дошло до того, что он публично обратился к россиянам с просьбой о материальной поддержке.

После прекращения концертной деятельности в России, которая и давала ему возможность жить на широкую ногу, артист попытался поправить свое финансовое положение за счет сборов средств через интернет с поклонников, оставшихся верными группе.

По данным журналистов, беглец активно продает мерч группы ДДТ – футболки, диски с записями песен и другую продукцию. Отдельное внимание он уделяет краудфандингу: музыкант собирает деньги на выпуск старых композиций на виниловых пластинках. На данный момент ему удалось привлечь около 22,5 млн рублей, однако он продолжает просить фанатов о дополнительной помощи.

В своем обращении к слушателям певец эмоционально рассуждает о "мирном небе", делая недвусмысленные намеки на происходящее в стране. Сообщение с просьбой он сопроводил лиричным осенним фото из парка.

Ранее артист позволял себе сомнительные высказывания в адрес россиян и властей. Теперь его группа старается активно гастролировать за рубежом, но выступает только на небольших площадках вместимостью до 500 человек. Билеты на такие концерты стоят от 150 до 200 долларов, а аудитория остается весьма ограниченной.

