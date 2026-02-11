Рудченко допустил, что Кадышева поет под фонограмму из-за проблем со здоровьем

Фото: АГН Москва
Именно поэтому основная часть концерта лежит на сыне певицы

Надежда Кадышева может использовать фонограмму на сцене из-за состояния здоровья, предположил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Многие артисты из ее эшелона, отмечает спикер, грешат "фанерой" – особенно на ТВ-съемках, так как такой прием позволяет обеспечить отличное качество звука для зрителей. 

Как правило, отмечает Кадышева, фонограмма используется на сборных концертах, а не на сольных программах. Особенно это актуально для телевидения. Так удается обеспечить качественный контент на выходе.

"Я не замечал, чтобы Кадышева часто выступала под фонограмму, но слышал, что в последнее время из-за состояния здоровья она действительно может делать это", – высказался Рудченко.

По этой причине, продолжил продюсер, большую часть концерта Кадышевой может занимать ее сын. В этом смысле Павел согласен с исполнительницей хита "Матушка" Татьяной Куртуковой – та в одном из интервью раскритиковала Надежду, добавив, что артисты под ее руководством практически "не работают вживую".

"Это не нравится некоторым зрителям. Люди действительно негодуют по поводу того, что идут на выступление Кадышевой, а получают выступление ее сына", – уточнил Рудченко.

Ранее Кадышева собрала массу одобрений и аплодисментов, появившись на Первом канале.

