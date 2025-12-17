Кадышева прослезилась на новогодних съемках на Первом канале

Овации массовки длились целую вечность

Надежда Кадышева снялась на съемках новогоднего шоу на Первом канале. Певица приехала в компании супруга и сына. По ее требованию записали все в строжайшей секретности. Так, журналистов попросили выйти из зала, поставив под запрет все съемки на телефоны, передает СтарХит.

Сама Кадышева появилась на сцене в розовом платье с кокошником. Образ исполнительница решила дополнить массивными серьгами. Сын Григорий остановил выбор на алом костюме. Отец, аккордеонист Александр Костюк – в золотом жакете.

Кадышева на сцене выступила с хитом "Широка река". Однако так просто покинуть сцену у нее не вышло. Аплодирующие зрители не могли ее отпустить, несколько минут раздавая овации.

На подобных съемках, сообщили представители площадки, нет обыкновения исполнять на бис. Поэтому Надежда от души поблагодарила зрителей за такой теплый прием, признавшись всем в любви.

"В какой-то момент она не смогла совладать с эмоциями и даже прослезилась <...>", – сообщили журналистам.

Кстати, по слухам, Кадышева отказалась принимать участие в съемках на "России" и сделала выбор в пользу Первого канала. Поводом стало одно шоу, где освещалась личная жизнь сына. Такого певица простить не могла.