Радио "Судного дня" вышло в эфир после многодневной паузы

Радио "Судного дня" вышло в эфир после таинственной паузы
Фото: www.unsplash.com
Новое сообщение анализируют любители и эксперты

Таинственная радиостанция УВБ-76, больше известная как "Радио Судного дня", вновь напомнила о себе после загадочной паузы. Впервые за пять дней молчания она снова вышла в эфир, что сразу привлекло внимание прессы и любителей радиозагадок.

Как сообщают авторы Telegram-канала "УВБ-76 логи", который регулярно фиксирует активность этой станции, 15 декабря в 13:02 по московскому времени в эфире прозвучало новое закодированное сообщение. Слушатели услышали набор букв и цифр: "НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779".

Любопытно, что до этого момента радиостанция хранила молчание с 11 декабря.

УВБ-76 давно считается одной из самых загадочных радиостанций в мире. Большую часть времени в эфире звучит монотонный гул, а редкие голосовые сообщения с бессмысленными на первый взгляд словами вызывают массу толкований. В прошлый раз, перед длительной паузой, станция передавала такие странные слова: "ершовуз", "бермудский", "жуирозагс" и "аульный".

Каждое новое включение "Радио Судного дня" неизменно порождает волну обсуждений, ведь ни официального объяснения назначения станции, ни расшифровки ее сообщений до сих пор не существует.

Источник: Telegram-канал "УВБ-76 логи" ✓ Надежный источник
