Радио "Судного дня" передало новое сообщение

Радио "Судного дня" передало новое загадочное сообщение
Картинка: сгенерировано ИИ
Многие внимательно следят за сигналами "жужжалки"

На фоне резкого обострения международной ситуации все больше внимания привлекают даже самые необычные сигналы, которые могут хоть как-то пролить свет на возможное дальнейшее развитие событий. В условиях глобальной нестабильности, когда конфронтация между странами усиливается, а дипломатические механизмы дают сбои, даже одна фраза, случайно переданная в эфир, может вызвать бурю интерпретаций.

Сегодня утром, 7 июля, в России снова активировалась загадочная радиостанция УВБ-76, больше известная под прозвищем "Станция Судного дня". В 10:57 по московскому времени она передала зашифрованную фразу: "НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427". Эту трансляцию зафиксировали наблюдатели Telegram-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает все проявления активности этой радиостанции.

УВБ-76 работает с 1970-х годов и известна тем, что большую часть времени в ее эфире звучит монотонный жужжащий сигнал – именно из-за этого за ней закрепилось еще одно название: "жужжалка". Периодически радиостанция прерывает шум и передает короткие голосовые сообщения, состоящие из случайных слов, цифр или кодов.

Существует множество теорий, объясняющих назначение этой станции. Одна из наиболее обсуждаемых – ее связь с системой "Мертвая рука", созданной в СССР для гарантированного ядерного ответа в случае ликвидации командования. Именно поэтому радиостанцию в народе стали называть "Судной", она ассоциируется с последним средством связи в случае катастрофы.

Стоит отметить, что предыдущая активность станции наблюдалась 3 июля – как раз накануне важного телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тогда в эфире прозвучали не менее странные слова: "голодикарь", "пастилка" и "завофаг". Сразу после этого в экспертных кругах начались обсуждения возможных смыслов этих трансляций, однако ни одно из предположений не получило никаких подтверждений.

К слову, ранее радиостанция передала в эфир еще восемь загадочных сообщений.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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