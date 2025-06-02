Радиостанция "Судного дня" передала в эфир восемь новых сообщений

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир восемь загадочных сообщений
Фото: www.unsplash.com
За "Жужжалкой" следят многие

Отечественная радиостанция УВБ-76, известная под прозвищем "Жужжалка" или "Радио Судного дня", вновь привлекла внимание радиолюбителей и аналитиков. Специалист в сфере военного дела Борис Рожин на просторах интернет-пространства сообщил, что в эфире станции прозвучали восемь новых закодированных слов.

Загадочные послания состояли из следующего набора слов: "Пчелодер", "Веселье", "Уткорой", "Боброскот", "Луговой", "Моржовый", "Буйнак" и "Пупсолет".

Несколькими днями ранее были зафиксированы сообщения с кодовыми словами "Копна" и "Лучоторг".

Приемник начал свое вещание в семидесятых годах прошлого века и большую часть времени транслирует странное жужжание, что и дало ему прозвище "Жужжалка". Периодически этот сигнал прерывается для передачи голосовых сообщений на русском языке, содержащих, как правило, бессмысленные или неологичные слова и числовые группы.

Что это за техника и в чем ее назначение, доподлинно неизвестно, однако существует версия, что она имеет отношение к "Мертвой руке" – системе удара "ядерного возмездия" в случае уничтожения центров принятия решений в нашей стране.

Напомним, ранее пророк-математик заявил о переломном этапе в конфликте нашей страны с соседним государством.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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