FT: на Западе опасаются, что ВСУ исчерпают ресурсы через полгода

Европейские лидеры опасаются, что Украину ждут большие проблемы до конца года

На прошедшем саммите НАТО несколько западных лидеров выразили опасения, что ситуация на линии фронта может серьезно ухудшиться уже осенью. По их словам, ВСУ близки к полному краху – им осталось максимум полгода, если Запад не окажет существенной военной поддержки, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Политики отмечают, что силы на поле боя неравны. Российская армия имеет преимущество над украинской. После встречи Зеленского и Трампа в Гааге появилась надежда, что США решатся на новые поставки систем противоракетной обороны и артиллерии, но гарантий этого нет.

Также на Западе понимают, что не смогут решить проблему нехватки личного состава. ВСУ понесли большие потери, и черпать новые силы практически неоткуда. Дополнительно атаки на украинские города серьезно подорвали моральный дух как граждан, так и солдат. Из-за сложившейся ситуации Киев буквально умоляют сложить оружие и прийти к соглашению о прекращении огня.

"Год или два назад такие призывы были бы расценены как пораженчество. Теперь они звучат все более настойчиво на закрытых встречах украинских и западных лидеров", – сказано в статье.

При этом в Европе полагают, что Россия вряд ли согласится прекратить огонь. По словам источников, некоторые лидеры убеждены, что главной целью ВС РФ сейчас является Одесса. И если получится взять город под контроль, то Украина лишится главного порта и попадет еще в более тяжелое положение.

Ранее на Украине пообещали увеличить количество обстрелов России в несколько раз.