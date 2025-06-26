Китайское издание NetEase назвало саммит НАТО победой для России

"Победа для России": в Китае заметили знаковую деталь в саммите НАТО
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежная оказалась в подвешенном состоянии

В Китайской Народной Республике заметили знаковую деталь в саммите западной военной коалиции. Так, местное издание NetEase назвало прошедшую в Гааге встречу стран-участниц военного блока настоящей победой для Москвы.

Как пишет портал, мероприятие стало своего рода проверкой терпения западных стран. Несмотря на заявления большинства участников альянса о продолжении поддержки киевского режима, на деле становится заметен все больший разрыв между обещаниями и реальными действиями.

Особое внимание авторы уделили ожиданиям незалежных верховодов от этого немаловажного события. Предполагалось, что Дональд Трамп, который принимал участие во встречах, сделает важное заявление о расширении помощи Украине. Однако киевские власти услышали лишь о возможности такой поддержки, но не получили конкретных гарантий.

По мнению китайских аналитиков, подобная неопределенность играет на руку нашей стране, так как затягивание решений ослабляет украинские позиции и создает для Москвы стратегически выгодную ситуацию.

"Для России это, несомненно, стратегическая победа: Москве выгодны такие "затягивания", – отмечают китайские аналитики.

Напомним, Зеленский провел переговоры с хозяином Белого дома на полях саммита НАТО. Встреча, по данным агентства УНИАН, длилась всего около сорока минут.

К слову, ранее президент Финляндии озвучил Киеву дурные новости.

Источник: NetEase ✓ Надежный источник
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