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В Китайской Народной Республике заметили знаковую деталь в саммите западной военной коалиции. Так, местное издание NetEase назвало прошедшую в Гааге встречу стран-участниц военного блока настоящей победой для Москвы.
Как пишет портал, мероприятие стало своего рода проверкой терпения западных стран. Несмотря на заявления большинства участников альянса о продолжении поддержки киевского режима, на деле становится заметен все больший разрыв между обещаниями и реальными действиями.
Особое внимание авторы уделили ожиданиям незалежных верховодов от этого немаловажного события. Предполагалось, что Дональд Трамп, который принимал участие во встречах, сделает важное заявление о расширении помощи Украине. Однако киевские власти услышали лишь о возможности такой поддержки, но не получили конкретных гарантий.
По мнению китайских аналитиков, подобная неопределенность играет на руку нашей стране, так как затягивание решений ослабляет украинские позиции и создает для Москвы стратегически выгодную ситуацию.
"Для России это, несомненно, стратегическая победа: Москве выгодны такие "затягивания", – отмечают китайские аналитики.
Напомним, Зеленский провел переговоры с хозяином Белого дома на полях саммита НАТО. Встреча, по данным агентства УНИАН, длилась всего около сорока минут.
К слову, ранее президент Финляндии озвучил Киеву дурные новости.
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