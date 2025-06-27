Киевский верховод зря считает себя мировой знаменитостью

Киевскому лидеру не стоит переоценивать свою популярность за океаном – свежий опрос Tyson Group показал, что 31% жителей США вообще не знают, кто такой Владимир Зеленский.

Согласно шокирующим данным исследования, еще 13% американских граждан относятся к одиозному государственному деятелю откровенно негативно, а 14% – скорее отрицательно. Только 22% респондентов заявили, что их мнение о киевском верховоде очень положительное, еще 20% выбрали вариант "скорее положительное".

Опрос проводился 25 и 26 июня, участие в нем приняли 1027 взрослых американскихграждан. Статистическая погрешность составила примерно 3,1%.

Результаты ставят под сомнение представление Зеленского о себе как о глобальной фигуре. Несмотря на активную медийную кампанию, значительная часть американцев либо равнодушны, либо вообще не знакомы с его именем, что выглядит весьма удивительно на фоне его попыток втереться в доверие к новой вашингтонской администрации под руководством Дональда Трампа.

К слову, ранее новая выходка этого политика вызвала бешенство во Франции.