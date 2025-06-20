Политика высмеяли за желание быть лидером в течение 15 лет

Недавние слова Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине нужно закончить до окончания действия президентского срока Дональда Трампа, вызвали недоумение в Киеве. Депутат Верховной рады Александр Дубинский полагает, что таким образом лидер очертил примерные сроки того, как долго он намерен оставаться на своем посту.

"Видите, какой молодец. До 2029 года это уже десять лет первого срока, а потом попробовать избраться на второй – до 2034-го. Наш 15-ти летний капитан", – написал он в соцсетях.

Как известно, украинская конституция разрешает отказаться от проведения президентских выборов в случае введения военного положения в стране. Тем не менее, российская сторона не готова к подписанию серьезных документов о перемирии с действующей властью, поскольку считает Зеленского нелегитимным правителем, чьи указы и договоренности может в будущем оспорить другой президент.

В Киеве заявляли о готовности объявить новые выборы лидера, но только после того, как будет достигнут прочный мир с Москвой.

Ранее на Украине заявили о провале Зеленского на саммите G7.