Украинский министр Чернышев не вернулся из Австрии

Исчез в Австрии: украинский министр сбежал от Зеленского
Фото: www.unsplash.com
Некоторые деятели предпочитают быть подальше от Украины

Министр по вопросам единства Незалежной Алексей Чернышев не вернулся в родную страну после поездки в австрийские земли, куда прибыл в начале недели вместе с киевским верховодом Владимиром Зеленским. Такой любопытной информацией поделился журналист Михаил Ткач, посвящающий много времени различным расследованиям.

Эксперт заявил, что заместитель главы украинского правительства "предсказуемо" не вернулся на родину, намекая на его возможное бегство.

Он также напомнил, что несколькими днями ранее, 13 июня, антикоррупционное нацбюро Незалежной предъявило обвинения экс-работникам Чернышева, ранее трудившимся с ним в Минрегионе и в компании "Нафтогаз".

Журналист пояснил, что, по информации его источников в силовых структурах, Чернышев не пересекал границу, чтобы вернуться обратно на Украину. Таким образом, министр, по всей видимости, остался на территории Евросоюза.

Владимир Зеленский тем временем провел переговоры с австрийским лидером Александером Ван дер Белленом. Данный визит стал первой зарубежной поездкой политика в эту страну с начала конфликта.

К слову, ранее в заявлении главы Незалежной по поводу Одессы нашли неожиданную деталь. Политик все чаще теряет контроль над своими эмоциями и ведет себя истерично. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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