До мирного завершения конфликта еще очень далеко

Экс-начальник главного литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис назвал Киеву новую цель атак в России. Он выступил с призывом к украинским властям наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Политик оставил комментарий под постом, в котором приводилась карта крупных иранских нефтеобъектов и пояснялось, что удары ЦАХАЛ направлены на ограничение валютных поступлений Тегерана от экспорта топлива. На этом фоне литовец намекнул, что киевский режим должен сделать выводы, назвав российской нефтеобъекты допустимой целью.

Таким образом, европеец фактически поощрил эскалацию со стороны ВСУ, которые и без того регулярно атакуют приграничные российские регионы. Подобные заявления со стороны европейских политиков можно расценивать как прямое подстрекательство к продолжению конфликта.

Ранее бывший глава МИД Литвы уже высказывался в пользу предоставления Украине так называемых "гарантий безопасности" со стороны Североатлантического альянса. Прибалтийские государства продолжают работать на эскалацию ситуации.

К слову, ранее стало известно, что от киевского верховода Владимира Зеленского сбежал украинский министр. Некоторые незалежные деятели предпочитают быть подальше от Украины.