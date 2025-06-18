Guardian: Европа должна взять НАТО под контроль в обход США

В НАТО заговорили о перевороте против США ради Украины
Фото: unsplash.com
Европейцев готовят к захвату власти

Несмотря на все попытки не допустить кризиса в Североатлантическом альянсе с помощью реформ и нововведений, предстоящий саммит в Гааге по сути станет "балом лицемеров" с участием европейских лидеров и главы США, пишет обозреватель The Guardian Пол Тейлор. Он уверен, что подготовленная к подписанию сделка между странами об обязательствах тратить порядка 5% на оборонные нужды будет фальшивой, что еще больше подорвет единство НАТО.

По словам аналитика, Дональд Трамп открыто игнорирует интересы союзников. Те, в свою очередь, пытаются вести двойную игру, чтобы сохранить военную поддержку Украины. При этом надежды, что США подпишут более жесткие санкции против России, а также возобновят поставки оружия украинским военным в Европе почти потеряли.

Марк Рютте, глава НАТО, прибегает к сложных хореографическим маневрам, чтобы не допустить краха объединения в текущей ситуации. Но, заявляет Тейлор, вероятно, ЕС придется прибегнуть к перевороту ради собственной безопасности.

"Европейские лидеры должны осознать, что они живут в долг, поскольку фокус безопасности США неумолимо смещается в сторону противодействия Китаю. Им нужно захватить НАТО для своих собственных целей", – пишет он.

Обозреватель отметил, что если вскоре получится достигнуть мира на Украине, то в итоге Европе придется разместить свои войска в стране, либо оказав поддержку в воздушном и морском пространствах. И для этого им придется взять НАТО под свой штурвал.

Источник: The Guardian
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