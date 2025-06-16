Западные страны готовятся к атаке уже несколько лет

Западные страны готовятся к превентивному удару по России. На это указывает недавнее соглашение между прибалтийскими странами о координации действий по эвакуации собственного населения, считает обозреватель Кирилл Стрельников. По его мнению, за основу будет взять израильский сценарий, а в качестве цели выберут Калининградскую область.

Эксперт отметил, что подобные планы в НАТО вынашивают давно – примерно с 2020 года, отрабатывая маневры по "вскрытию" обороны Калининграда на учениях. Основу удара будут составлять мультидоменные действия – одновременное наступление из воздуха, с моря, с земли и через киберпространство.

Сперва Запад попытается уничтожить пусковые установки российских ОТК и лишить российских военных возможности нанести ядерный удар. Затем нарушат работу порта и базирующихся там военных кораблей. В конце начнется зачистка российских войск в регионе через Сувалкский коридор.

"Можно ли ожидать, что потенциальные агрессоры поостынут? Вероятно, нет. Однако можно быть уверенным в другом: попытка ударить по России сегодня обойдется гораздо дороже – и по числу жертв, и по геополитическим последствиям – чем израильская авантюра на Ближнем Востоке", – указывает обозреватель.

Поэтому, отмечает Стрельников, западным странам лучше не испытывать судьбу.