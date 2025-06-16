Известный в России актер пожаловался на свою пенсию на Украине

Известный в России актер пожаловался на свою пенсию на Украине
Фото: соцсети
Из-за нехватки денег ему пришлось освоить новую профессию

Актер Алексей Горбунов, который прославился благодаря ролям в советских и российских картинах, признался в недавнем интервью, что ему совершенно не хватает на жизнь пенсионных выплат, которые он получает на Украине. Артист указал, что в месяц ему положено только 3,4 тысячи гривен, что сейчас составляет около 6,5 тысяч рублей. 

Карьера знаменитости началась в молодости, поэтому к своим 63 годам он имеет 43-летний актерский стаж. Горбунов успел сняться в почти 180 фильмах, среди которых "Статский советник", "След оборотня", "Каменская", "Сердца трех", "Стиляги" и многие другие. Также он имеет звание народного артиста Украины, но даже это не позволило ему накопить приличную пенсию.

Из-за нехватки денег Горбунов решил заняться комедией – сейчас он выступает со своими стендапами на Родине, а также планирует начать вести соцсети и трансляции. 

"Потому что пенсии нет, кино – почти тоже, а надо же как-то жить. Я детям своим говорю, что сейчас сложные времена и надо готовиться ко всему. Это когда-то папа был звездой, а сейчас – папа на пенсии", – признался артист.

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