Трамп на саммите НАТО заявил о тяжелом положении Зеленского

Политик указал, что дела Украины оставляют желать лучшего

Американский президент Дональд Трамп все же посетил саммит НАТО в Гааге – вслед за ним приехал и Владимир Зеленский, который надеется на личную встречу с лидером, вероятно, для обсуждения вопросов о поставках оружия Украине. Изначально в Белом доме отмечали, что в случае визита президента США на мероприятие он не будет проводить беседу с украинским главой, но в результате ситуация изменилась.

Перед началом саммита НАТО Трамп допустил, что может увидеться с Зеленским между заседаниями.

"Спрошу о том, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться", – пояснил республиканец.

Тем не менее, пока организаторы мероприятия стараются прикладывать максимум усилий, чтобы Трамп и Зеленский пересекались как можно реже. На совместном фото участников встречи украинского лидера намеренно поставили как можно дальше от главы США, чтобы избежать конфликта.

По словам венгерского премьера Виктора Орбана, на рабочие встречи Зеленского также не пригласили, поскольку четыре страны были жестко против этого. Речь идет о Венгрии, Турции, Словакии и США.

Ранее на Украине заявили о провале Зеленского на саммите G7.