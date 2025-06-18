Конфликтная ситуация выходит на новый уровень

Китайская Народная Республика направляет загадочные транспортные самолеты, которые таинственным образом исчезают с радаров при приближении к иранским землям. Это обстоятельство вызвало настоящую панику в западных странах.

Европейская пресса пишет о том, что маршруты воздушных судов пролегают через северные земли КНР, затем через казахстанскую территорию, далее на юг через узбекские и туркменские земли. Приближаясь к охваченной войной исламской республике, борта перестают отслеживаться.

Отмечается, что формально в каждом полете конечной точкой значился Люксембург, однако воздушная техника, судя по всему, так и не достигала европейского пространства.

Известный аналитик, преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли подчеркнул, что такие поставки вызывают повышенный интерес на фоне ожиданий возможной военной поддержки иранской армии со стороны пекинской администрации.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин выразил серьезную обеспокоенность действиями ЦАХАЛ против Ирана, подчеркнув, что они резко обострили ситуацию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что военное противостояние не приведет к решению конфликта, а дальнейшая эскалация в регионе противоречит интересам всего мирового сообщества.

Ранее в Иране заявили, что смогли взломать защитные системы Израиля.