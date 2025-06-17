Всплыло страшное предсказание об итогах конфликта Ирана и Израиля

Жириновский предсказывал ужасные события на Ближнем Востоке

Усиление конфликта между Ираном и Израилем вызывает смешанные прогнозы у экспертов. Одни говорят, что после фазы обострения он через несколько дней пойдет на спад, другие прогнозируют, что ситуация серьезно ухудшится. В России же прогноз о том, что ждет обе страны сделали еще в 2019 году – Владимир Жириновский утверждал, что противостояние окажется ужасным.

По предсказанию политика, из-за конфликта на Ближнем Востоке многие забудут о ситуации на Украине.

"Дело идет к Третьей мировой войне. Иран – это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", – говорил он.

Несколько лет назад Жириновский с точностью до мелочей предсказал, как между странами начнется противостояние. Он уверял, что Израиль сперва уничтожит объекты, которые будут иметь отношение к ядерным разработкам. После этого последует ответ Ирана. Также политик не сомневался, что США присоединятся к боевым действиям, задействовав против иранцев "страшное оружие локального действия". Владимир Вольфович не исключал, что это приведет к исчезновению целой страны из-за зачистки территории с помощью ядерных ракет.