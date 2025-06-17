Всплыло страшное предсказание об итогах конфликта Ирана и Израиля

Всплыло страшное предсказание об итогах конфликта Ирана и Израиля
Фото: соцсети
Жириновский предсказывал ужасные события на Ближнем Востоке

Усиление конфликта между Ираном и Израилем вызывает смешанные прогнозы у экспертов. Одни говорят, что после фазы обострения он через несколько дней пойдет на спад, другие прогнозируют, что ситуация серьезно ухудшится. В России же прогноз о том, что ждет обе страны сделали еще в 2019 году – Владимир Жириновский утверждал, что противостояние окажется ужасным.

По предсказанию политика, из-за конфликта на Ближнем Востоке многие забудут о ситуации на Украине. 

"Дело идет к Третьей мировой войне. Иран – это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", – говорил он.

Несколько лет назад Жириновский с точностью до мелочей предсказал, как между странами начнется противостояние. Он уверял, что Израиль сперва уничтожит объекты, которые будут иметь отношение к ядерным разработкам. После этого последует ответ Ирана. Также политик не сомневался, что США присоединятся к боевым действиям, задействовав против иранцев "страшное оружие локального действия". Владимир Вольфович не исключал, что это приведет к исчезновению целой страны из-за зачистки территории с помощью ядерных ракет.

Источник: Комсомольская правда

Противобункерные бомбы: рассекречен следующий шаг США в конфликте на Востоке

Обстановка продолжает стремительно обостряться

В Латвии "скрутили" депутата после грандиозного скандала с русским языком

Парламентария в неизвестном направлении увезли правоохранители

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей