РИА "Новости": США вмешались в конфликт Израиля и Ирана

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Источники в иранских силовых структурах сообщили, что США фактически вмешались в конфликт между Ираном и Израилем. По их данным, американские военные оказывают помощь Тель-Авиву в перехвате ракет.
Представители Ирана напомнили, что американцы одобрили удары по их стране с самого начала. Вместе с этим Дональд Трамп регулярно делает резкие заявления о противостоянии между государствами, угрожая иранским властям. Источник указал, что сейчас Тель-Авив использует американское оружие для атак с одобрения Вашингтона, не говоря о помощи в перехвате иранских снарядов.
"Так что США участвуют в войне с самого ее начала. И мы действуем по принципу: на эскалацию – эскалацией", – – заявил он в беседе с РИА "Новости".
Как сообщают американские СМИ, Дональд Трамп всерьез настроен на официальное присоединение к конфликту на стороне Израиля. Он рассматривает возможность для нанесения ударов по иранским ядерным объектам армией США. Журналисты утверждают, что на фоне слухов США начали переброску дополнительных истребителей на Ближний Восток и продлили сроки размещения авиационных сил в регионе.
Известно, что Трамп также собрал экстренное совещание с командой по нацбезопасности в Белом доме для обсуждения участия США в конфликте Израиля и Ирана.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может отправить израильской армии противобункерные бомбы.
Обстановка продолжает стремительно обостряться