КСИР сообщил, что заставил израильские ПВО атаковать друг друга

Заставили атаковать самих себя: КСИР заявил о взломе ПВО Израиля
Фото: соцсети
Ожесточенный конфликт между странами снова обострился

Иранское руководство сообщило о сбоях в работе израильских ПВО, спровоцированных вмешательством извне. Корпус стражей исламской революции утверждает, что в ходе последней атаки на противника были применены новые тактические подходы, позволившие вывести из строя его оборонную систему.

В Тегеране сообщили, что израильские установки начали действовать несогласованно – разведчики и высококлассные эксперты по технике заставили их обстреливать друг друга.

Напомним, израильские войска ночью 13 июня начали масштабную спецоперацию под названием "Восстающий лев". По целям на иранских землях, включая объекты, связанные с ядерной программой, были нанесены мощные удары. Также были ликвидированы ряд высокопоставленных иранских военных и ученых-ядерщиков. Атакам подверглись и районы столицы – Тегерана.

Власти Ирана в обращении к народу осудили действия противника, назвав их преступными, и предупредили, что еврейское государство ждет тяжелое возмездие. В итоге иранцы запустили новую фазу военной кампании под названием "Правдивое обещание 3", направленную против израильтян.

К слову, ранее стало известно о проблемах в отношениях России и Ирана.

Источник: Mehr ✓ Надежный источник
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