Востоковед Смагин: антироссийские настроения в Иране находятся на подъеме

Эксперт объяснил, что может ждать обе страны в будущем

На прошлой неделе Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между странами на 20 лет. Востоковед Никита Смагин утверждает, что документ не является прорывным, а лишь фиксирует уровень возросших отношений между государствами. В действительности Россия и Иран имееют несколько существенных трудностей.

По словам эксперта, в политическом поле Москва и Тегеран действительно сблизились за последние три года, учитывая мировые события. Однако вместе с этим в иранском обществе активно распространяются антироссийские настроения. Долгое время в стране боялись, что любая военная помощь может привести к зависимости. Поэтому усиление сотрудничества с Россией иранцы воспринимают крайне негативно, опасаясь, что страна захочет в один момент завладеть их ресурсами.

Дополнительно иранская власть столкнулась с кризисом легитимности, из-за чего значительная часть населения относится к своему правителю негативно. Отсюда растет негатив к тем странам, которые активно сотрудничают с Ираном.

"Также версия "российских козней" активно встраивается в конспирологию, которая популярна среди граждан Ирана. Например, расхожим бытовым объяснением удачного удара Израиля в октябре 2024 года по иранским объектам было якобы имевшее место отключение Россией радаров на комплексах С-300, некогда поставленных Тегерану. Мол, из-за этого шага еврейское государство смогло беспрепятственно поразить все объекты, а иранская ПВО оказалась бессильной", – говорит политолог.

Поэтому подписание соглашения между странами, скорее, подстегивает антироссийские настроения среди иранцев. И Смагин допускают, что в будущем они могут вылиться в протесты против сотрудничества с Россией.