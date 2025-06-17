США могут отправить Израилю противобункерные бомбы - Axios

Обстановка продолжает стремительно обостряться

По данным портала Axios, вашингтонская администрация рассматривает возможность передачи Израилю противобункерных авиационных бомб.

Источники утверждают, что хозяин Белого дома Дональд Трамп видит в этом шаге способ усилить давление на иранское руководство и подтолкнуть его к заключению соглашения. Отмечается, что речь идет о вооружении, способном поражать глубоко скрытые подземные объекты – такого у еврейского государства в арсенале нет, в то время как американцы им располагают.

Поводом для резкого обострения конфликтной ситуации стал удар, нанесенный израильтянами по иранским землям в ночь на 13 июня. Тель-Авив заявил, что действия стали ответом на якобы существующую у Тегерана секретную ядерно-военную программу, которая, по мнению израильской стороны, приблизилась к критической стадии.

В результате атаки были поражены ключевые объекты, в том числе ядерные центры, объекты ПВО, базы с ракетами, а также высокопоставленные представители военного командования и известные иранские специалисты в сфере атомной энергетики.

Тегеран отрицает наличие военной направленности в своей ядерной программе и отвечает на действия Израиля ракетными ударами и атаками с применением ударных дронов.

К слову, ранее иранская армия заявила о взломе израильских ПВО.