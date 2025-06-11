Глава нацразведки США предупредила о высоком риске ядерного уничтожения мира

"Близки к грани ядерного уничтожения": в разведке США сделали жуткое заявление
Фото: Defense Intelligence Agency / wikimedia.org
Политические элиты обвинили в бездумном разжигании конфликта

Сейчас мир оказался в одном шаге от конфликта, который в итоге приведет к уничтожению всего мира. Такое заявление сделала глава национальной разведки США Тулси Габбард в соцсетях. 

"Это реальность всего того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сейчас. Потому что сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения", – сказала она.

По словам чиновницы, представители политической элиты в текущей ситуации бездумно и беспечно занимаются разжиганием конфликта между двумя ядерными державами, полагая, что у них, в отличие от простых людей, есть свободный доступ к ядерному убежищу для себя и своих детей. Однако нельзя допускать, чтобы все и дальше двигалось в этом направлении. Габбард призвала как можно скорее "положить конец этому безумию".

Ранее вице-президент США Вэнс утверждал, что если украинский конфликт не прекратится, то в будущем не исключен сценарий его перерастания в ядерную эскалацию. 

При этом помощник президента РФ Владимир Мединский выражал иную позицию. В недавнем интервью он указывал, что заморозка боевых действий на Украине способна привести к ядерному противостоянию.

Источник: соцсети

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