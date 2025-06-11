Глава нацразведки США предупредила о высоком риске ядерного уничтожения мира

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Сейчас мир оказался в одном шаге от конфликта, который в итоге приведет к уничтожению всего мира. Такое заявление сделала глава национальной разведки США Тулси Габбард в соцсетях.
"Это реальность всего того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сейчас. Потому что сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения", – сказала она.
По словам чиновницы, представители политической элиты в текущей ситуации бездумно и беспечно занимаются разжиганием конфликта между двумя ядерными державами, полагая, что у них, в отличие от простых людей, есть свободный доступ к ядерному убежищу для себя и своих детей. Однако нельзя допускать, чтобы все и дальше двигалось в этом направлении. Габбард призвала как можно скорее "положить конец этому безумию".
Ранее вице-президент США Вэнс утверждал, что если украинский конфликт не прекратится, то в будущем не исключен сценарий его перерастания в ядерную эскалацию.
При этом помощник президента РФ Владимир Мединский выражал иную позицию. В недавнем интервью он указывал, что заморозка боевых действий на Украине способна привести к ядерному противостоянию.
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