Президент Финляндии: Украина не станет членом НАТО при Трампе

Президент Финляндии принес Киеву дурные новости
Фото: www.unsplash.com
Планы украинского руководства идут крахом

Финский лидер не постеснялся озвучить киевскому руководству дурные новости. Так, Украине не стоит рассчитывать на вступление в западную военную коалицию, пока Белым домом руководит Дональд Трамп. Об этом Александр Стубб заявил в интервью телеканалу CNBC, фактически подтвердив самые мрачные опасения Киева.

По его словам, если один из ключевых участников альянса – Соединенные Штаты выступает против расширения блока за счет украинского государства, то процесс становится невозможным в обозримом будущем.

Он уточнил, что необходимо смотреть на вещи реалистично: при нынешнем политическом раскладе говорить о членстве Украины в НАТО в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе не приходится.

Таким образом, Финляндия, которая сама недавно вступила в альянс, признала, что путь в Североатлантический блок для Киева остается закрытым – по крайней мере, до смены власти в Вашингтоне.

Ранее о том же говорил и новый генсек западной коалиции Марк Рютте. Он подчеркнул, что нынешний американский президент фактически снял вопрос вступления Украины с повестки переговоров. Подобную позицию подтвердил и глава Пентагона Пит Хегсет, заявивший в феврале, что Вашингтон не рассматривает украинское членство в НАТО как реалистичный элемент дипломатического решения конфликта с Россией.

Для Киева это означает заморозку надежд на гарантии "коллективной обороны". Украина по-прежнему остается вне альянса, несмотря на поддержку в поставках вооружений.

К слову, ранее финны взбесились из-за антироссийского шага западных государств.

Источник: CNBC ✓ Надежный источник
По теме

Путин подал неожиданный сигнал: власти США обеспокоены

Глава России решил нарушить привычный дипломатический протокол

Что ждет Украину на поле боя летом, двумя словами описали в НАТО

Незалежной не на что рассчитывать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей