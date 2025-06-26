Планы украинского руководства идут крахом

Финский лидер не постеснялся озвучить киевскому руководству дурные новости. Так, Украине не стоит рассчитывать на вступление в западную военную коалицию, пока Белым домом руководит Дональд Трамп. Об этом Александр Стубб заявил в интервью телеканалу CNBC, фактически подтвердив самые мрачные опасения Киева.

По его словам, если один из ключевых участников альянса – Соединенные Штаты выступает против расширения блока за счет украинского государства, то процесс становится невозможным в обозримом будущем.

Он уточнил, что необходимо смотреть на вещи реалистично: при нынешнем политическом раскладе говорить о членстве Украины в НАТО в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе не приходится.

Таким образом, Финляндия, которая сама недавно вступила в альянс, признала, что путь в Североатлантический блок для Киева остается закрытым – по крайней мере, до смены власти в Вашингтоне.

Ранее о том же говорил и новый генсек западной коалиции Марк Рютте. Он подчеркнул, что нынешний американский президент фактически снял вопрос вступления Украины с повестки переговоров. Подобную позицию подтвердил и глава Пентагона Пит Хегсет, заявивший в феврале, что Вашингтон не рассматривает украинское членство в НАТО как реалистичный элемент дипломатического решения конфликта с Россией.

Для Киева это означает заморозку надежд на гарантии "коллективной обороны". Украина по-прежнему остается вне альянса, несмотря на поддержку в поставках вооружений.

К слову, ранее финны взбесились из-за антироссийского шага западных государств.