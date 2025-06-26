Президент Финляндии: Украина не станет членом НАТО при Трампе

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Финский лидер не постеснялся озвучить киевскому руководству дурные новости. Так, Украине не стоит рассчитывать на вступление в западную военную коалицию, пока Белым домом руководит Дональд Трамп. Об этом Александр Стубб заявил в интервью телеканалу CNBC, фактически подтвердив самые мрачные опасения Киева.
По его словам, если один из ключевых участников альянса – Соединенные Штаты выступает против расширения блока за счет украинского государства, то процесс становится невозможным в обозримом будущем.
Он уточнил, что необходимо смотреть на вещи реалистично: при нынешнем политическом раскладе говорить о членстве Украины в НАТО в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе не приходится.
Таким образом, Финляндия, которая сама недавно вступила в альянс, признала, что путь в Североатлантический блок для Киева остается закрытым – по крайней мере, до смены власти в Вашингтоне.
Ранее о том же говорил и новый генсек западной коалиции Марк Рютте. Он подчеркнул, что нынешний американский президент фактически снял вопрос вступления Украины с повестки переговоров. Подобную позицию подтвердил и глава Пентагона Пит Хегсет, заявивший в феврале, что Вашингтон не рассматривает украинское членство в НАТО как реалистичный элемент дипломатического решения конфликта с Россией.
Для Киева это означает заморозку надежд на гарантии "коллективной обороны". Украина по-прежнему остается вне альянса, несмотря на поддержку в поставках вооружений.
К слову, ранее финны взбесились из-за антироссийского шага западных государств.
Глава России решил нарушить привычный дипломатический протокол