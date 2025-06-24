"Нафтогаз" решил направить требование к "Газпрому" о взыскании $1,37 миллиарда

Незалежные до сих пор считают, что Россия им что-то должна

Украинский энергетический гигант "Нафтогаз" направил наглое требование к "Газпрому". Так, вскоре российская сторона должна получить официальное платежное требование на сумму 1,37 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте энергокомпании.

В основу требований положено окончательное решение международного арбитража в Цюрихе, датированное 20 июня 2025 года. В озвученную сумму включена так называемая "задолженность" за услуги по транзиту голубого топлива, предусмотренная контрактом 2019 года, штрафы, а также юридические издержки, понесенные украинцами.

В случае отказа со стороны российского энергогиганта исполнить решение добровольно, Киев намерен перейти к следующему этапу – принудительному взысканию активов российской компании. Представители украинского холдинга заявили, что уже разработана соответствующая правовая стратегия, которую они готовы реализовать при необходимости.

При этом еще зимой прошлого года арбитраж в Санкт-Петербурге удовлетворил иск "Газпрома" и постановил, что в случае продолжения тяжбы в международных юрисдикциях "Нафтогаз" обязан будет выплатить около 150 миллионов долларов.

К слову, ранее Россия сделала щедрый подарок Таджикистану и списала долги за газ.