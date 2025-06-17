Россия спишет Таджикистану долг в 300 млн долларов за газ

Страна получила большую поддержку со стороны Москвы

Россия и Таджикистан договорились о списании долга республики за поставки электроэнергии. По данным на конец 2024 года стране предстояло выплатить Москве 297 млн долларов за полученный газ, однако после подписания соглашения между министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым и министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумъа в апреле текущего года эта сумма была аннулирована, сообщает "Инфотэк".

Долг появился у Таджикистана перед союзным предприятием "Сангтудинская ГЭС-1", обеспечивающим около 12% выработки электричества в республике. Две трети акций компании принадлежит российской стороне, а оставшиеся – таджикистанской. ГЭС поставляет энергию только одному заказчику – государственному энергохолдингу "Барки точик".

Ожидается, что задолженность Таджикистана по поставкам будут аннулировать постепенно, вплоть до 2034 года. Общий долевой капитал сторон по проекту составляет 847 млн долларов. Вместе с решением о списании долга страны также договорились о продлении срока возврата инвестиций с 20 до 35 лет и урегулировали вопрос тарифов.

Как известно, долги за поставки российского газа есть у Молдавии. Всего республика должна 709 млн долларов "Газпрому", которые отказалась признавать и выплачивать.