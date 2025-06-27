Умеров пообещал нарастить удары по России в несколько раз

Украина выступила с угрозой в адрес России
Фото: соцсети
В Киеве уже готовятся совершить массированную атаку

Количество ударов по российским территориям с использованием беспилотников в ближайшее время увеличится. С таким заявлением выступил украинский министр обороны Рустем Умеров. 

По его словам, две недели назад соответствующее решение приняли власти Украины, и сейчас ведется подготовка к новым атакам.

"Уже готовится контрактация (заключение договоров на поставку – ред.) новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", – заявил он.

В последнее время число атак на российские регионы с помощью беспилотников увеличилось. В некоторых областях начали глушить мобильный интернет по ночам, чтобы помешать дронам достичь точки назначения и вовремя успеть их сбить. 

Минувшей ночью российским военным удалось сбить 39 украинских дронов, большинство из которых – над Ростовской областью. Также несколько БПЛА сбили в Волгоградской, Белгородской, Брянской, Самарской областях и над Крымом.

Ранее британский аналитик Меркурис предупредил Украину о катастрофе при выходе РФ к Днепру. 

Источник: РИА "Новости"
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