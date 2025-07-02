Соскин: Вашингтон больше не обращает внимание на Зеленского

"Мясной товар": раскрыта печальная судьба Зеленского из-за шага Запада
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Незалежная оказалась не у дел

Олег Соскин, экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы, раскрыл печальную судьбу Владимира Зеленского. Аналитик заявил, что для американского президента Дональда Трампа Незалежная больше не представляет интереса. По его мнению, политик-комик окончательно утратил поддержку со стороны вашингтонской администрации и оказался в полной изоляции.

Эксперт подчеркнул, что сейчас страна осталась без военной и финансовой помощи США, а также без поддержки со стороны западной военной коалиции. Он назвал происходящее катастрофой и отметил, что Киев находится в крайне уязвимом положении. Его выводы указывают на глубокий раскол между киевским режимом и его западными союзниками.

По словам аналитика, несмотря на отсутствие ресурсов, киевский верховод собирается продолжать боевые действия любой ценой. Главную роль в этом, как считает политолог, играет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Бывший советник охарактеризовал ситуацию как "бесконечную бойню", в которой украинцы выступают в роли "мясного товара". Он подчеркнул, что власти страны фактически жертвуют своим народом ради продолжения конфликта.

Ранее эксперт уже заявлял, что украинское руководство не собирается останавливаться, даже если это приведет к вымиранию населения.

К слову, ранее стало известно, зачем Макрон звонил Путину на самом деле.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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