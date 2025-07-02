На Западе ждут активных действий от российских военных

Россия может начать наступление на Одессу и Харьков из-за нарастающего кризиса в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg – именно так в США оценивают текущую ситуацию на линии фронта и перспективы продвижения Москвы.

Как отмечается в публикации, дальнейшее развитие событий будет зависеть исключительно от решения Кремля и того, какие потери сочтут допустимыми в обмен на достижение целей. Аналитики издания особо подчеркнули, что российская армия уже добилась значительных успехов благодаря применению высокоточных вооружений и беспилотников большой дальности.

"Одесса и Харьков будут следующими в списке", – указано в статье.

По мнению автора, Украина находится в крайне уязвимом положении. Боеспособность ВСУ снижается, а Западу становится все труднее восполнять их потери и снабжать фронт.

Тем временем, российские войска продолжают наступательные действия и освобождают новые населенные пункты. Украинские формирования в ответ усилили атаки на приграничные российские территории и продолжают обстрелы мирных городов, пытаясь посеять панику среди гражданского населения.

Так, накануне украинские боевики напали на Ижевск. Всушники продолжают терроризировать мирные города России.