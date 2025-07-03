TWZ: прекращение поставок оружия из США может привести к катастрофе для Украины

На Западе сделали мрачный прогноз для Украины из-за решения США
Фото: соцсети
Киев предупреждают о серьезных проблемах

Крупные и относительно внезапные перебои в запланированных поставках оружия из США могут иметь катастрофические последствия для Украины. Особенно чувствительным окажется нехватка артиллерии и снарядов для систем ПВО, поскольку российская армия в последнее время серьезно нарастила число воздушных атак, пишет портал The War Zone.

Сейчас украинские чиновники утверждают, что, несмотря на официальные заявления, часть американского оружия продолжает поступать к ВСУ. Решение США стало для Киева неожиданностью, из-за которого украинское оборонное ведомство запросило срочный контакт с Пентагоном для уточнения подробностей.

По мнению журналистов, прекращение поставок американского вооружения на Украину вызвало настоящие ликование в Москве. Сейчас неизвестно, насколько истощены ресурсы США на фоне сразу нескольких военных конфликтов. Однако очевидно одно – темпы производства за расходом не успевают. И это становится проблемой на фоне обострения ситуации с Китаем. При этом Европа вряд ли сможет возместить Украине нехватку снарядов.

"Кажется очевидным, что спасательный круг, который США предоставляли Украине в виде оружия – особенно передовых типов – уже не будет таким, каким он был когда-то", – подытожили в статье.

Ранее в Германии заявили, что Киев может забыть о сближении с Вашингтоном после решения по поставкам.

Источник: The War Zone

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