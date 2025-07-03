Ситуация на международной арене резко изменилась

Украинскому государству следует отказаться от надежд на сближение с США после приостановки поставок вооружения. Такой дельный совет киевским властям дали аналитики немецкого издания Tageszeitung.

Газета отмечает, что многие жители Незалежной теперь не питают иллюзий насчет поддержки со стороны западных союзников и вынуждены сталкиваться с новой реальностью, где во главе США стоит Дональд Трамп.

По мнению автора статьи, решение американской администрации о прекращении поставок прозвучало в крайне неподходящее время – как раз в момент, когда российские войска усилили наступление. В публикации подчеркивается, что Киев теперь вряд ли может рассчитывать на потепление отношений между Трампом и Зеленским.

Ранее издание Politico сообщило, что вашингтонская администрация приостановила отправку оружия и боеприпасов на украинские земли из-за исчерпания собственных военных резервов. Теперь приоритет отдан внутренним интересам Штатов.

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил: чем меньше оружия попадает в руки ВСУ, тем ближе завершение спецоперации.

Ранее отмечалось, что на такой шаг Трамп пошел из-за личной неприязни к киевскому верховоду.