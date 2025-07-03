Личные отношения играют большую роль в геополитике

Американский лидер Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в январе 2025 года не стал брать на себя новых обязательств по поставкам оружия Киеву. Аналитики популярного в западных странах издания The Economist раскрыли, с чем связано такое поведение американского политика.

Эксперты утверждают, что этот решительный шаг вызван не только военными или экономическими причинами, но и с личной антипатией к Владимиру Зеленскому.

Издание прогнозирует, что украинское государство теперь ждет тяжелое будущее: чем меньше военной помощи оно получит, тем большими будут потери – как территориальные, так и людские.

Авторы материала констатируют, что за последние месяцы поддержка со стороны США стала заметно слабее, что создает серьезную угрозу для позиции всушников на поле боя.

По наблюдениям журналистов, личное недоверие Трампа к украинскому лидеру нарастает, и теперь оно может иметь далеко идущие последствия. В материале говорится, что президент США не спешит возобновлять интенсивные поставки вооружения, как это делала администрация его предшественников.

В то же время американские чиновники объясняют происходящее прагматичными соображениями. Как писала ранее газета Politico, передача Киеву зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов была приостановлена в связи с уменьшением собственных военных запасов США.

Тем временем, западные силы продолжают вмешиваться в дела других стран. Так, было раскрыто, кто стоит за конфликтом между Россией и Азербайджаном.