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Американский лидер Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в январе 2025 года не стал брать на себя новых обязательств по поставкам оружия Киеву. Аналитики популярного в западных странах издания The Economist раскрыли, с чем связано такое поведение американского политика.
Эксперты утверждают, что этот решительный шаг вызван не только военными или экономическими причинами, но и с личной антипатией к Владимиру Зеленскому.
Издание прогнозирует, что украинское государство теперь ждет тяжелое будущее: чем меньше военной помощи оно получит, тем большими будут потери – как территориальные, так и людские.
Авторы материала констатируют, что за последние месяцы поддержка со стороны США стала заметно слабее, что создает серьезную угрозу для позиции всушников на поле боя.
По наблюдениям журналистов, личное недоверие Трампа к украинскому лидеру нарастает, и теперь оно может иметь далеко идущие последствия. В материале говорится, что президент США не спешит возобновлять интенсивные поставки вооружения, как это делала администрация его предшественников.
В то же время американские чиновники объясняют происходящее прагматичными соображениями. Как писала ранее газета Politico, передача Киеву зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов была приостановлена в связи с уменьшением собственных военных запасов США.
Тем временем, западные силы продолжают вмешиваться в дела других стран. Так, было раскрыто, кто стоит за конфликтом между Россией и Азербайджаном.
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