Аналитик Озер заявил, что ссору между Баку и Москвой провоцирует Лондон

Раскрыт реальный виновник конфликта между Россией и Азербайджаном
Картинка: сгенерировано ИИ
Страны намеренно стравливают

Известный в Турции эксперт Энгин Озер заявил, что попытки обострить отношения между Москвой и Баку исходят с Запада. Опытный политолог уверен, что за всем стоит Лондон, который стремится вовлечь в этот процесс и Турцию.

Он также объяснил, что является главной целью западных сил. Аналитик отметил, что на фоне возможного перехода стамбульских мирных переговоров по украинском кейсу в завершающую фазу, определенные внешние силы заинтересованы в затягивании конфликта.

Политолог напомнил, что британцы уже проявили себя в 2022 году, когда сорвали стамбульские договоренности, и теперь, вероятно, предпринимают шаги, чтобы посеять недоверие между Россией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что геополитические разногласия между двумя странами действительно существуют, однако по этим вопросам возможны компромиссы.

Озер также указал, что недавние события с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и действия в отношении российских сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку стали катализатором нарастания напряженности. Он предостерег, что развитие конфликта может нанести вред обеим сторонам и, в частности, азербайджанской и российской диаспорам.

К слову, ранее Азербайджан выставил жесткий ультиматум нашей стране. В Баку потребовали от Москвы компенсаций.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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