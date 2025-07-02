Азербайджан выставил ультиматум России для нормализации отношений

Азербайджан выставил ультиматум России для нормализации отношений
Фото: wikimedia.org
В Баку потребовали от Москвы компенсаций за трагедию с самолетом AZAL

На фоне политического обострения между странами в азербаджанский МИД был вызван российский посол в республике Михаил Евдокимов. В ведомстве ему выставили ультиматум для нормализации отношений между Россией и Азербайджаном.

Замминистра иностранных дел Араз Азимов заявил, что Москва так и не приняла "адекватных" мер по установлению обстоятельств крушения самолета AZAL – это и стало главным камнем преткновения в дальнейших коммуникациях между странами.

По его словам, российская сторона старается "исказить" обстоятельства произошедшего, а также ведет дезинформационную кампанию против Азербайджана с задействованием официальных лиц и российских СМИ. В этой связи Баку ожидает от Москвы проведения полного расследования и привлечения виновных в катастрофе к ответственности с выплатой компенсаций пострадавшим.

"Эти шаги имеют большое значение для устранения негативных настроений в двусторонних отношениях", – подчеркнули в МИД республики.

Ранее эксперты предупредили, что ухудшение отношений между Россией и Азербайджаном может отразиться на торговле, что нанесет по республике существенный удар.

Источник: Report
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