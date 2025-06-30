Эксперты предупредили о развязывании войны с Азербайджаном

Отношения между странами почти достигли критической точки

Азербайджан пытается намеренно рассориться с Россией, заручившись влиянием третьих стран – такое мнение выразил политолог Александр Дудчак, комментируя резко испортившиеся отношения между странами.

Эксперт указал, что российские правоохранители задержали представителей ОПГ, которые оказывали при этом сопротивление. В этот момент они находились на территории России, поэтому были обязаны соблюдать законы страны. По его мнению, Москва, в свою очередь, не давала никакого повода для обострения отношений с Баку, поскольку все действия были предприняты в рамках правового поля.

При этом глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу, напротив, указал, что напряжение между странами росло давно. Особенно отношения обострились после инцидента с самолетом AZAL – по мнению азербайджанской стороны, руководство России отреагировало не надлежащим образом. В итоге это только усилило негатив.

Политолог отметил, что на данный момент отношения между РФ и Азербайджаном находятся в плачевном состоянии. И он надеется, что российский лидер сможет решить все дипломатически.

"Я очень хочу, чтобы Путин позвонил Алиеву, иначе в регионе может быть огромная война развязана", – считает Ахмедоглу.

Ранее стало известно, что в республике отменили концерты всех российских артистов после задержаний в Екатеринбурге.