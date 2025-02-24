В ГД назвали "антироссийским шагом" закрытие редакции "России сегодня"

В России объяснили новый выпад Баку в адрес Москвы
Фото: unsplash.com
Отношения между странами становятся все хуже

Азербайджан предпринял новую попытку вбить клин в отношения с Россией. Без какого-либо предупреждения власти республики закрыли редакцию Sputnik, которая входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". После этого получить аккредитацию в стране может только один журналист издания.

Этот шаг последовал вслед за другими, которые в Баку начали предпринимать после крушения самолета AZAL. Депутат Константин Затулин уверен, что сейчас власти республики намеренно раскручивают в стране антироссийские настроения, чтобы продемонстрировать свою позицию другим государствам.

По его мнению, Азербайджан перестал видеть необходимость в поддержании близких отношений с Россией сразу после решения вопроса Нагорного Карабаха. Он напомнил, что, в отличие от Баку, Москва не стала предпринимать резких шагов после сбития вертолета Ми-24 азербайджанскими солдатами.

"Я думаю, что голова закружилась у руководителя Азербайджана. Они считают, что уже не в такой степени должны и могут дорожить отношениями с Россией, как прежде", – говорит законодатель.

Затулин напомнил, что после всех случаев, когда азербайджанская сторона допускала нападение на российских миротворцев, Россия получала извинения в духе "на войне как на войне" и при этом виновных никто не наказывал. Теперь же в Баку требуют от Москвы компенсации и портят отношения в свете не до конца расследованного крушения самолета AZAL.

Ранее Азербайджан объявил Валуева персоной нон грата.

Источник: Report
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