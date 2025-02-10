Азербайджан объявил Валуева персоной нон грата

Азербайджан сделал новый выпад в адрес России
Фото: unsplash.com
Отношения между странами становятся более натянутыми

Конфликт между Россией и Азербаджаном после крушения самолета AZAL набирает обороты – в Баку сделали новый выпад в адрес Москвы, запретив российскому спортсмену и депутату Николаю Валуеву приезжать в республику. Такое решение в азербайджанском МИД приняли, объяснив все "оскорбительными высказываниями в адрес азербайджанского народа и страны". 

Ранее Валуев, комментируя закрытие Русского дома в Баку, заявил, что российским властям в качестве ответа нужно выгнать из страны "всю шоблу-облу" – неформальные диаспоры, которые занимаются в России криминалом, незаконной миграцией, уклонением от уплаты налогов, рейдерством и другими нарушениями закона. По его словам, решение о закрытии организации связано с подменой понятий доброта и слабость.

В Баку в ответ заявили, что подобные высказывания являются непреемлемыми. 

"В связи с высказываниями этого депутата в адрес Азербайджана его имя было внесено в список лиц, въезд в Республику Азербайджан запрещен, и на его въезд наложен запрет", – сказано в сообщении МИД.

Дипломаты заявили, что ранее персонами нон грата признавали также Виталия Милонова и Константина Затулина. Они пообещали принимать все необходимые меры против лиц, действующих против суверенитета, территориальной целостности и народа Азербайджана, и в будущем.

Ранее эксперты объяснили, с чем может быть связан резкий разворот Баку от Москвы.

Источник: МИД Азербайджана
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