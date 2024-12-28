Азербайджан объявил о зеркальных миграционных мерах в отношении России

Правила пребывания в республике решили ужесточить

Власти Азербайджана готовят ответные меры на решение России ужесточить миграционные правила. Как сообщили в МИД республики, в ближайшее время они внесут изменения в правила о сроках пребывания российских граждан в стране.

По сообщению ведомства, действия российской стороны рассматриваются как ужесточение требований в вопросе гражданских прав азербайджанцев. Поэтому, вырабатывая ответные меры, в Баку будут следовать принципу паритета и взаимности.

"В связи с этим, в ближайшие дни предусматривается внесение изменений в правила о сроках временного пребывания граждан РФ на территории Азербайджанской Республики", – указано на сайте МИД.

Пару дней назад российское министерство иностранных дел сообщило, что иностранцы, которые приезжают в страну без визы, смогут пребывать в России максимум 90 дней в течение всего года. Ранее эта мера действовала в течение шести месяцев.

Ужесточение российской миграционной политики началось весной после теракта в "Крокусе". В частности усилился контроль за нелегальной миграцией, сдачей экзаменов по русскому языку и зачислением детей иностранных граждан в школы.

Российские власти отмечают, что такие меры приняты для защиты интересов собственных граждан. Хотя признают, что они могут неблагоприятно сказаться на отношениях с соседними государствами.